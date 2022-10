Lo ha reso noto l'Ufficio del premier Giapponese

La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico. Lo rende noto l’Ufficio del Primo Ministro del Giappone su Twitter.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022