Lo ha detto il segretario generale dell'Onu

“Mi congratulo con Ales Bialiatski, le organizzazioni Memorial e il Center for Civil Liberties per aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2022. Come ha citato il Comitato per il Nobel, il riconoscimento di quest’anno mette in luce il potere della società civile di promuovere la pace”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in una nota. “I gruppi della società civile sono l’ossigeno della democrazia e catalizzatori per la pace, il progresso sociale e la crescita economica. Aiutano a mantenere i governi responsabili e portano le voci dei più vulnerabili nelle sale del potere”, ha detto Guterres.

