Binocoli e cellulari verso il cielo per immortalare il momento

Un razzo SpaceX Falcon 9 e la capsula Dragon, con un equipaggio composto da quattro astronauti di differente nazionalità, sono decollati dal Launch Complex 39-A, iniziando una missione di cinque mesi verso la Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta in 20 anni, una cosmonauta russa è partita dagli Stati Uniti, lanciandosi sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme alla NASA e agli astronauti giapponesi, nonostante le tensioni sulla guerra in Ucraina.

