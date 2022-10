La vittima è un ragazzo di 21 anni, altri due sono stati trasportati in ospedale

Un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dai soldati israeliani durante un’operazione a Deir al-Hatab, nei pressi di Nablus, in Cisgordania. Lo riferisceil ministero della sanità di Ramallah. La vittima, un ragazzo di 21 anni, è morto dopo essere stato colpito alla testa mentre altri due palestinesi sono stati trasferiti in ospedale in condizioni stabili. Tra i feriti, anche un cameraman palestinese, colpito alla mano mentre seguiva l’assalto dei militari israeliani.

