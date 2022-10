Foto dall'archivio

I talebani hanno riferito di un’esplosione avvenuta in una moschea del ministero del governo a Kabul mentre funzionari e visitatori stavano pregando. L’esplosione è avvenuta all’interno della moschea del ministero dell’Interno, responsabile della sicurezza e delle forze dell’ordine in Afghanistan. Il bilancio è, al momento, di 2 morti e, 20 feriti. Lo scrive Emergency su Twitter, aggiungendo che l’attacco “è il secondo massacro nel giro di pochi giorni” e che sono stati “23 quelli gestiti dall’inizio dell’anno”.

Un portavoce del ministero dell’Interno nominato dai talebani, Abdul Nafi Takor, ha dichiarato in un tweet: “Purtroppo c’è stata un’esplosione all’interno di una moschea ausiliaria dove alcuni lavoratori e visitatori del ministero dell’Interno stavano pregando. Condividerò i dettagli in seguito”. Il portavoce non ha specificato se la moschea fosse all’interno del ministero o nelle vicinanze.

