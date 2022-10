A dirlo è il sito 'Mediazone' che cita il marito della donna

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che si trovava agli arresti domiciliari fino al 9 ottobre dopo aver criticato pubblicamente in diretta Tv l’entrata in guerra della Russia contro l’Ucraina è scappata e sarebbe attualmente in fuga dal Paese insieme alla figlia undicenne. A dirlo è il sito ‘Mediazone’ che cita il marito della donna. Ovsyannikova è stata inserita dal ministero dell’Interno russo nella lista dei ricercati.

