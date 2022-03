La donna che ha interrotto la trasmissione è una dipendente del canale russo Channel One

(LaPresse) Blitz in diretta durante uno dei principali notiziari della televisione di stato russa Channel One: Marina Ovsyannikova, dipendente della stessa emittente del telegiornale, ha interrotto la diretta televisiva con un cartello in mano. ‘No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, vi dicono bugie qui”, recita il cartello. “Russi contro la guerra”, si legge nell’ultima riga. Poco prima Ovsyannikova aveva registrato un messaggio in cui dice di “vergognarsi di essere” una dipendente di Channel One. “Quello che sta accadendo in Ucraina è un crimine e la Russia è l’aggressore”, ha detto, aggiungendo che suo padre era ucraino e la madre è russa e non sono mai stati nemici. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

