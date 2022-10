Lo riferisce la guardia costiera svedese, precisando che è quanto risulta dopo il sorvolo di uno dei suoi aerei

La fuoriuscita di gas dalla falla più piccola del gasdotto Nord Stream 2 “è aumentata di nuovo in dimensioni”. Lo riferisce la guardia costiera svedese, precisando che è quanto risulta dopo il sorvolo di uno dei suoi aerei. La perdita ha ora un diametro di circa 30 metri e potrebbe volerci “un po’ di tempo” prima che si fermi, ha aggiunto la guardia costiera svedese, le cui dichiarazioni giungono dopo che nel fine settimana la Danimarca aveva riferito che le perdite dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 si erano fermate. La Svezia non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo dell’aumento della perdita. Le autorità danesi stanno monitorando le due perdite a est dell’isola danese di Bornholm nel Mar Baltico, in Nord Stream 1 e Nord Stream 2, con la fregata Absalon, la nave ambientale Gunnar Thorson e un elicottero militare.

