Lo ha annunciato l'Agenzia danese per l'energia

Si è fermata la fuoriuscita di gas dalla linea 2 del gasdotto Nord stream. Secondo il quotidiano svedese ‘Aftonbladet’ – che cita l’Agenzia danese per l’energia – la linea deve essere svuotata. In base alle informazioni ricevute da Nord stream nel gasdotto c’è ora una pressione stabile nella linea.

Cosa che può significare due cose: o che tutto il gas è fuoriuscito, o che la pressione del gas nella condotta e quella dell’acqua all’esterno hanno raggiunto un punto di equilibrio.

Le perdite lungo il Nord stream sono due per la prima linea e due per la seconda linea. In tutto quattro perdite nel Mar Baltico che a loro volta si trovano due nella zona economica svedese e due nella zona economica danese.

