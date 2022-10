L'appello su Twitter della deputata del Partito Democratico

Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera, su Twitter ha espresso la sua profonda preoccupazione nei confronti dell’arresto della 30enne romana, in carcere a Teheran dal 28 settembre scorso. “In queste ore di angoscia, sono vicina alla famiglia di Alessia Piperno arrestata in Iran. Un Paese oppresso da una teocrazia che priva le persone dei diritti e prende di mira in particolare le donne. Si faccia luce sull’accaduto e Alessia sia rimessa presto in libertà”, ha detto Boldrini.

