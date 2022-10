Parla un'amica della 30enne in prigione a Teheran: "Si è sempre adattata alle regole dei luoghi dove va"

Parla un’amica di Alessia Piperno, la 30enne romana arrestata a Teheran. “Voglio che si sappia che Alessia è una ragazza che ha sempre viaggiato da sola, non è mai successo niente perchè lei è molto rispettosa delle regole dei posti dove va. Non viaggia con l’intenzione di occidentalizzare il mondo. Si è sempre adattata alla cultura del luogo”. Lo dice a LaPresse un’amica di Alessia Piperno che vuole rimanere anonima, la 30enne romana arrestata a Teheran. “Viaggiare è la ragione di vita. Quando è andata in Iran non erano ancora scoppiate le rivolte. Se si è fatta rinnovare il visto è perché si sentiva tranquilla”, ha concluso.

