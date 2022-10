Seggi per le elezioni: in 80mila si sono registrati

(LaPresse) – I brasiliani residenti in Portogallo hanno votato nei seggi allestiti nel paese per le presidenziali nel loro paese d’origine che vedono la sfida tra il capo dello stato uscente Bolsonaro e l’ex presidente Lula. Il legame tra i due paesi è molto forte per il passato coloniale e per la lingua comune. Sono centinaia di migliaia i brasiliani che vivono in Portogallo, dei quali 80mila si sono registrati per votare. File ai seggi a Lisbona.

