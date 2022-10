Dal G7 alla Nato, da Biden a Charles Michel, tutti contro il referendum. L'Occidente annuncia sanzioni

Nessun passo indietro. Con l’ennesima sfida a Kiev e all’Occidente, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un lungo discorso in occasione della cerimonia per l’annessione alla Russia dei territori ucraini di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. “Invitiamo Kiev a tornare al tavolo negoziale, ma la scelta dei referendum non sarà oggetto di discussione, è una scelta ormai fatta e la Russia non la tradirà”, ha annunciato Putin, ribadendo che i territori ora “fanno parte della Federazione russa” e che, come il resto del Paese, “saranno difesi con ogni mezzo”.

L”offerta’ è stata rispedita al mittente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è detto “pronto per un dialogo con la Russia, ma con un altro presidente” e ha firmato una domanda di adesione accelerata alla Nato.

Putin ha rimarcato la scelta “netta” del popolo di votare per l’annessione ai referendum, fatta “da milioni di persone” che “diventano nostri cittadini per sempre”. Lo zar ha nuovamente puntato il dito contro gli Usa e l’Occidente, che vogliono far diventare la Russia “una colonia”. “L’Unione sovietica non esiste più, al passato non si torna”, la Federazione russa “è rinata dopo gli anni ’90, ha ripreso il suo posto degno nel mondo” e non starà ai “diktat” e alle “false regole” dei paesi occidentali.

La ratifica dell’annessione dei territori ucraini ha provocato la reazione della comunità internazionale. Usa e Regno Unito hanno annunciato sanzioni, come già fatto dall’Ue, e il G7 ha minacciato di colpire chi “darà supporto politico o economico a queste violazioni del diritto internazionale”. “Questo è il più grande tentativo di annessione di territorio europeo con la forza dalla Seconda guerra mondiale”, ha denunciato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invitando tutti gli Stati a non riconoscerne il nuovo status. “L’Italia condanna con la massima fermezza l’annessione illegale”, la posizione della Farnesina, mentre la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha definito la “visione” del presidente russo “una minaccia alla sicurezza dell’intero continente europeo”, aggiungendo che l’annessione dei territori ucraini dopo i “referendum farsa” non ha “alcun valore giuridico-politico”.

Reazioni di condanna alla Russia sono arrivate anche per un attacco missilistico contro un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, che ha provocato almeno 25 morti e 50 feriti. Un gesto “codardo e disumano” che dimostra come Kiev stia lottando “non solo per la libertà” ma anche per la “sopravvivenza”, ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price.

Intanto, continua l’allarme legato ai danni subiti dai gasdotti Nord Stream, che per Putin sarebbero conseguenza del sabotaggio degli “anglosassoni” e secondo una lettera inviata all’Onu da Danimarca e Svezia sarebbero stati provocati da “cariche di centinaia di chili di tritolo”. Le perdite hanno provocato un’enorme nube di metano che ha fatto registrare emissioni di gas serra notevolmente superiori alla media. La nube si è estesa sopra Svezia e Norvegia e sul nord-Europa. Le correnti potrebbero spingerla verso il Mediterraneo e l’Italia ma, come assicurato a LaPresse da Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente di Fisica del clima all’Università di Roma Tre, non c’è “nessun pericolo per la salute perché la concentrazione di gas è troppo bassa”.

