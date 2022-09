Il presidente ucraino risponde al Cremlino

“È stato il nostro stato a offrire sempre alla Russia un accordo sulla convivenza a condizioni eque, oneste, dignitose ed eque. È ovvio che questo è impossibile con questo presidente russo. Non sa cosa siano la dignità e l’onestà. Pertanto, siamo pronti per un dialogo con la Russia, ma con un altro presidente russo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio citato da Ukrinform, a proposito delle parole di Putin.

“L’intero territorio del nostro stato sarà liberato da questo nemico, il nemico non solo dell’Ucraina, ma anche della vita stessa, dell’umanità, della legge e della verità”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio citato da Ukrinform. “La Russia lo sa già, sente il nostro potere, vede che proprio qui, in Ucraina, stiamo dimostrando la forza dei nostri valori”, ha aggiunto Zelensky, parlando di “farsa di tentata annessione” e di tentativo di Mosca “di rubare qualcosa che non le appartiene. Vuole riscrivere la storia”.

