Centinaia in strada chiedono il ripristino della corrente, interrotta dopo il passaggio dell'uragano Ian

Centinaia di cubani sono scesi in strada per chiedere il ripristino della corrente elettrica dopo due giorni di black out totale, provocato dal passaggio dell’uragano Ian. Le proteste sono scoppiate giovedì notte, coi cittadini che sbattevano pentole e padelle al grido di “vogliamo la luce”. Martedì notte l’uragano ha messo fuori uso tutta la rete elettrica dell’isola, lasciando al buio i suoi 11 milioni di abitanti. L’elettricità è tornata in alcune zone mercoledì, mentre in altre è stata ripristinata ma si è interrotta di nuovo.

