Borrell: "Atto deliberato, Bruxelles preoccupata". Il consigliere per la Sicurezza nazionale Sullivan alla Danimarca: "Sosteniamo gli sforzi di indagine"

Gli Stati Uniti offrono il loro sostegno alla Danimarca per indagare su cosa abbia provocato i danni al gasdotto Nord Stream, riscontrati negli ultimi giorni, parlando di quello che ritengono un “apparente sabotaggio”. Anche secondo l’Ue si è trattato di un “atto deliberato”, almeno secondo quanto scrive l’Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell, in una nota.

“L’Unione europea è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico. Le preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente hanno la massima priorità. Questi incidenti non sono una coincidenza e riguardano tutti noi”, scrive Borrell. “Tutte le informazioni disponibili indicano che tali perdite sono il risultato di un atto deliberato – precisa -. Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su cosa è successo e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra resilienza nella sicurezza energetica. Qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee è assolutamente inaccettabile e sarà accolta con una risposta solida e unita”.

Anche gli Usa offrono aiuto alla Danimarca per chiarire le cause dei danni al gasdotto. “Ho parlato con il mio omologo danese Jean-Charles Ellermann-Kingombe dell’apparente sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Gli Stati Uniti stanno sostenendo gli sforzi di indagine e continueremo il nostro lavoro per salvaguardare la sicurezza energetica dell’Europa”, ha scritto su Twitter il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

I spoke to my counterpart Jean-Charles Ellermann-Kingombe of Denmark about the apparent sabotage of Nord Stream pipelines. The U.S. is supporting efforts to investigate and we will continue our work to safeguard Europe’s energy security. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 28, 2022

Danimarca: “1-2 settimane per indagare su danni”

“Potrebbero essere necessarie 1-2 settimane prima che la fuga di gas si fermi e quindi possano essere svolte indagini sulle cause che hanno provocato i danni al gasdotto Nord Stream”. Lo ha affermato il ministro della Difesa danese Morten Bodskov all’emittente Tv2.

Danimarca: “Azione pianificata, non è stato incidente”

“Non è un incidente, è stato pianificato, e si tratta di esplosioni molto grandi”. Lo ha affermato il ministro della Difesa danese Morten Bodskov all’emittente Tv2 in merito alle esplosioni che hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream. Bodskov ha spiegato di aver incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e che c’è il pieno sostegno del segretario generale per il lavoro che deve essere svolto per accertare le cause che hanno provocato le esplosioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata