Il 4 ottobre possibile voto al Senato. Kuleba: "Non avranno conseguenze"

La Russia ha iniziato a diffondere i primi risultati dei referendum organizzati dalle autorità filorusse nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia sull’annessione alla Russia. Lo riportano le agenzie di stampa russe. Secondo quanto riferito dalla Tass, a Kherson il 97,47% ha votato per unirsi alla Russia (con il 12% delle schede conteggiate), nella regione di Zaporizhzhia il 96,94% ha votato per unirsi a Mosca (con il 22% delle schede conteggiate), nella regione di Donetsk il 97,74% ha votato per unirsi alla Russia (con oltre il 12% dei conteggi effettuati) e nel Luhansk il 97,77% ha votato a favore dell’annessione (con il 12,06% delle schede conteggiate).

Mosca: il 4/10 possibile voto al Senato su annessione regioni

Alla prossima riunione, in programma per il 4 ottobre, la Camera alta della Russia, cioè il Consiglio federale, potrebbe prendere in considerazione l’annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia se i risultati dei referendum andranno in tal senso. Lo ha annunciato Valentina Matviyenko, presidente del Senato russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Kuleba: referendum annessione a Mosca non avranno conseguenze

Il voto nei referendum per l’annessione alla Russia delle regioni ucraine occupate “non avranno conseguenze né influenza su politica e diplomazia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando durante una conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, oggi in visita a Kiev. Kuleba ha aggiunto che i referendum dimostrano che la Russia non vuole un esito pacifico: “La Russia non vuole colloqui di pace”, ha detto.

La Russia e la sua “guerra non necessaria, illegale, ingiusta, minacciano le basi stesse dell’ordine internazionale basato sulle regole”, ha affermato Colonna. “La Francia è al vostro fianco dall’inizio dell’aggressione russa e lo rimarrà fino a quando l’Ucraina non recupererà la sua piena sovranità e integrità territoriale”, ha aggiunto la ministra francese.

