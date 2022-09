Un soldato in partenza per l'Ucraina: "Non ho scelta. Se non vado a combattere, finisco in galera"

(LaPresse) Decine di riservisti russi sono stati arruolati con la forza nella città di Perm, che dista circa 1500 chilometri a est di Mosca, per andare a combattere in Ucraina. “Non c’è scelta. Sei costretto ad andare a combattere. Se non vai, finisci in galera. E io non voglio finire in galera”, racconta un soldato prima di salire su un autobus. In Russia, quasi tutti gli uomini sono considerati riservisti fino all’età di 65 anni. Avere precedenti esperienze di combattimento o servizio militare è stato considerato il criterio principale nella convocazione. Negli ultimi giorni, migliaia di uomini in età da combattimento si sono riversati negli aeroporti e ai valichi di frontiera terrestri russi nel tentativo di evitare di essere richiamati.

