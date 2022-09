L'intervento della Russia dopo le elezioni italiane e la vittoria del centrodestra

I risultati delle elezioni in Italia sono un affare interno, ma la Russia accoglierà con favore le forze politiche pronte ad adottare un approccio costruttivo nelle relazioni. Lo ha annunciato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, come riporta Tass. “Si tratta di un affare esclusivamente interno alla Repubblica italiana. – ha detto Peskov – Siamo pronti ad accogliere qualsiasi forza politica che sappia andare oltre il mainstream consolidato, piena di odio per il nostro Paese, e mostrare più oggettivismo e costruttivismo nei confronti del nostro Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata