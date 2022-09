In corso la mobilitazione parziale annunciata da Putin per rafforzare le sue forze in Ucraina

(LaPresse) Anche nella regione russa orientale della Yakutia è in corso la mobilitazione parziale dei riservisti annunciata da Putin per rafforzare le sue forze in Ucraina. Nella capitale regionale Yakutsk, venerdì uno stadio coperto è stato trasformato in un centro di raccolta per i soldati arruolati, che saranno poi inviati alle unità militari del Distretto Militare Orientale. “Sono andato all’asilo con mia figlia e me l’hanno dato per strada. Sono venuto subito qui. Sto bene, sono tranquillo”, ha detto una recluta. “La cosa più difficile è dire addio ai bambini”, ha aggiunto un altro uomo trattenendo a stento le lacrime.

