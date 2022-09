Il primo ministro israeliano all'Assemblea Generale Onu

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Yair Lapid ha dichiarato giovedì che il suo governo è pronto a lavorare con la popolazione di Gaza per aiutarla a stabilizzare l’economia e a “costruire una vita migliore”. Parlando davanti ai leader riuniti alla 77esima Assemblea Generale dell’Onu a New York il capo del governo israeliano ha posto un’unica condizione, quella che i palestinesi “smettano di lanciare razzi e missili”. Nel suo intervento al Palazzo di Vetro Lapid ha detto sì alla soluzione dei due Stati per mettere fine al conflitto israelo-palestinese. “Un accordo con i palestinesi, basato su due stati per due popoli, è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per la nostra economia e il futuro dei nostri figli”, ha detto il premier israeliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata