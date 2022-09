A Teheran polizia spara su dimostranti. Ad Amol agenti messi in fuga: i video su Twitter

(LaPresse) Sono 9 i morti in Iran nelle proteste scoppiate a seguito della morte a Teheran della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto. Lo riporta la Bbc, precisando che fra le nove persone rimaste uccise c’è anche un ragazzo di 16 anni, raggiunto da uno sparo quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui manifestanti. La rivolta si è estesa a oltre 20 grandi città, fra cui la capitale. Video pubblicati online e relativi alle proteste di mercoledì mostrano donne che sventolano i loro veli in aria o che li bruciano. Nella capitale si vedono poliziotti in moto sparare sugli attivisti. Ad Amol, nel nord del paese, i dimostranti mettono in fuga gli agenti.

