Regno Unito, persone in coda per l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Foto: AP

Tra questi Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron e anche Sergio Mattarella. Non invitati i funzionari russi

Leader mondiali in arrivo a Londra per il funerale della Regina Elisabetta II che si terrà domani all’Abbazia di Westminster. Sono 500 i capi di Stato e dignitari stranieri invitati. Tra questi il presidente Usa, Joe Biden, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il premier australiano Anthony Albanese e la premier neozelandese Jacinda Ardern. Attesi anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente francese, Emmanuel Macron, e l’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Polemiche invece per l’invito recapitato al principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman, accusato di avere ordinato l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul. Accusa respinta al governo saudita.

Mosca ha criticato la scelta di non invitare la Russia ai funerali definendo “immorale” la decisione di “regolare i conti” usando un momento così delicato.

Le code per l’ultimo saluto

Ancora code chilometriche a Londra per porgere l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre a 96 anni. Stando agli ultimi aggiornamenti, per coloro che si aggiungono al fondo della fila, il tempo di attesa per raggiungere Westminster Hall è ora stimato in 12 ore. Il tempo, viene segnalato, è nuvoloso e la temperatura si aggira sui 9 gradi.

