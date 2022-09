I due reali hanno stretto mani e ringraziato il pubblico vicino a Lambeth Bridge

Il re Carlo III e il principe del Galles William si sono presentati a sorpresa in visita alle persone che sono in fila sin dalle prime ore del mattino per rendere omaggio alla bara della regina Elisabetta. I due reali hanno stretto mani e ringraziato il pubblico vicino a Lambeth Bridge. Le autorità hanno avvertito che l’attesa può arrivare a 16 ore. Durante la notte, volontari hanno distribuito coperte e tazze di tè alle persone in fila quando la temperatura è scesa a 6 gradi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata