Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato la decisione della Gran Bretagna di non invitare i funzionari russi a partecipare ai funerali della regina, che si terranno domani. “Pensiamo che questo tentativo da parte della Gran Bretagna di utilizzare la tragedia nazionale, che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese sia profondamente immorale”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

