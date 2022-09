Ai funerali in programma lunedì alle 11 attesi centinaia tra capi di stato e di governo e membri di famiglie reali

Anche Joe Biden è arrivato domenica a Londra per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Il presidente Usa è tra i leader mondiali giunto nella capitale britannica per assistere ai funerali della sovrana, in programma lunedì alle 11. A Westminster Hall è continuato per tutto il giorno il flusso ininterrotto di cittadini che rendono omaggio alla salma della monarca. La camera ardente chiude lunedì mattina alle 6.30 ma già da stasera verrano bloccati gli accessi.

Tra i capi di Stato e di governi arrivati a Londra c’è anche Sergio Mattarella. Le autorità straniere saranno accolte da Re Carlo a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie con politici del Regno Unito e membri della Famiglia Reale.

Ai funerali della regina Elisabetta di domani sono attesi anche i membri delle famiglie reali di tutta Europa, molti dei quali parenti di sangue della regina. Il re belga Filippo e la regina Matilde hanno confermato la loro presenza, così come il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e sua moglie, la regina Maxima, insieme a sua madre, l’ex regina olandese, la principessa Beatrice.

Presenti anche il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, le famiglie reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako del Giappone. In primo piano i leader dei paesi del Commonwealth. Il primo ministro australiano Anthony Albanese è arrivato nel Regno Unito, così come la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Tra gli altri leader mondiali, oltre al presidente Sergio Mattarella, figurano il Taoiseach irlandese Micheal Martin e il presidente Michael Higgins, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto l’invito, una decisione che è stata criticata da alcuni parlamentari a causa del trattamento riservato da Pechino alla minoranza uigura, ma per il governo cinese andrà il vicepresidente Wang Qishan.

