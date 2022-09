Oltre duemila invitati tra reali e leader mondiali e più di 10mila agenti schierati

I funerali di stato della regina Elisabetta II di domani chiudono i 10 giorni di lutto nazionale e ci si attende che siano seguiti da centinaia di migliaia di persone per le strade di Londra e da milioni di persone in tutto il mondo. Numeri sbalorditivi per la monarca dei record, morta a 96 anni dopo 70 di regno.

– 2.000 dignitari e ospiti nell’abbazia di Westminster per i funerali di stato, tra reali e leader mondiali, quali il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il capo dello Stato Sergio Mattarella.

– 800 ospiti per il servizio di commiato alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

– 5.949 membri del personale militare schierati dalla morte della regina, avvenuta l’8 settembre nella sua tenuta di Balmoral nelle Highlands scozzesi, tra cui 4.416 dell’esercito, 847 della marina e 686 dell’aviazione. Inoltre, sono stati coinvolti circa 175 membri delle forze armate delle nazioni del Commonwealth.

– 1.650 militari coinvolti nel corteo della bara della regina dall’Abbazia di Westminster a Wellington Arch. Altri 1.000 si schiereranno lungo il percorso quando il feretro raggiungerà Windsor, 410 militari prenderanno parte al corteo, 480 saranno lungo le strade, 150 saranno in guardia d’onore e altri 130 compieranno altri cerimoniali.

– Oltre 10.000 agenti di polizia schierati. Il vicecommissario aggiunto della polizia metropolitana Stuart Cundy ha affermato che l’operazione “estremamente complessa” è la più grande nella storia delle forze londinesi, superando le Olimpiadi di Londra del 2012, che hanno visto fino a 10.000 agenti di polizia in servizio al giorno.

– 36 chilometri di barriere erette solo nel centro di Londra per controllare la folla e mantenere sicure le aree chiave intorno al Parlamento, all’Abbazia di Westminster e a Buckingham Palace.

– 1 milione di persone attese nella Capitale lunedì dalle autorità di trasporto londinesi. Circa 250 servizi ferroviari extra sono stati predisposti per gli spostamenti dentro e fuori la città.

– 8 chilometri di fila per rendere omaggio alla bara della regina a Westminster Hall. La coda si è estesa dal Parlamento, lungo la sponda meridionale del fiume Tamigi, fino a Southwark Park. – 125 cinema apriranno i battenti per trasmettere in diretta il funerale.

– 2.868 diamanti, insieme a 17 zaffiri, 11 smeraldi, 269 perle e 4 rubini nella corona dello stato imperiale posta sulla bara della regina.

– 2 minuti di silenzio al termine del funerale all’Abbazia di Westminster.

