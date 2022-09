Il presidente russo ha ringraziato l'omologo cinese per il suo approccio "equilibrato" alla crisi ucraina

Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin in Uzbekistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Durante l’incontro, Putin ha ringraziato Xi per il suo approccio “equilibrato” alla crisi ucraina e ha criticato le “brutte” politiche di Washington. Le osservazioni sono giunte dopo un’importante battuta d’arresto per Mosca sul campo di battaglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata