Così il sovrano parlando a Belfast ai leader politici nordirlandesi

(LaPresse) Re Carlo III ha promesso di seguire le orme della madre, la regina Elisabetta II, e lavorare per la pace in Irlanda del Nord. Parlando a Belfast ai leader politici nordirlandesi, compresi alcuni dei partiti nazionalisti che vorrebbero che l’Irlanda del Nord lasciasse il Regno Unito per diventare parte della Repubblica d’Irlanda, Carlo ha detto che seguirà “l’esempio brillante” di Elisabetta e cercherà il benessere di tutti. Lo speaker dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, il nazionalista irlandese Alex Maskey, in un messaggio di condoglianze a Carlo III ha elogiato il ruolo della regina Elisabetta II nel processo di pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata