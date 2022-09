Il saluto militare ha preceduto l'inno 'God Save the King'

Carlo III è stato formalmente proclamato Re in Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

A Belfast, prima della lettura del proclama, hanno suonato le campane e ha suonato un trombettiere, seguito dagli spari di 21 cannoni e una banda militare che ha suonato l’inno ‘God Save the King’. In Galles, una capra mascotte del reggimento ha accompagnato il 3° battaglione del reggimento Royal Welsh alla cerimonia al castello di Cardiff. La proclamazione è stata scritta in inglese e gallese, lingua che lo stesso Carlo III conosce e parla. La Lord Lyon King of Arms ha letto la proclamazione del nuovo Re al popolo scozzese a Mercat Cross a Edimburgo. Un secondo annuncio sarà fatto anche al Castello.

