Le sue parole a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano

Quello sotto la regina Elisabetta II è stato un “regno senza precedenti per durata, dedizione, devozione e anche se stiamo soffrendo abbiamo gratitudine per una vita così piena. Sono profondamente consapevole della grande eredità che mi lascia, dei doveri, delle grandi responsabilità che essere monarca porta con sé” e “combatterò per seguire l’esempio e l’ispirazione creati da mia madre, rispettando i doveri costituzionali e cercando prosperità e armonia per tutti i cittadini”. Così re Carlo III nella sua dichiarazione nella seconda parte della riunione dell’Accession Council nel palazzo di St. James a Londra, a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata