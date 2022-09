La nuova versione dell'inno ha concluso la cerimonia in onore della defunta sovrana

(LaPresse) “God save the King” è ufficialmente il nuovo inno della Gran Bretagna. E’ stato infatti suonato al termine della funzione in memoria di Elisabetta II alla cattedrale di St. Paul a Londra che si è conclusa con la benedizione dell’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Alla funzione ha partecipato anche la neo premier Liz Truss. E’ la prima volta che in una cerimonia pubblica l’inno nazionale britannico viene intonato nella sua nuova versione alla luce della morte della Regina Elisabetta II e della successione di re Carlo III.

