Truss tornerà poi a Londra e terrà un discorso davanti a Downing Street

(LaPresse) Liz Truss è arrivata al castello di Balmoral, in Scozia, per incontrare la Regina Elisabetta II, che la inviterà a formare un governo come nuova prima ministra a seguito dell’accettazione delle dimissioni di Boris Johnson. Truss tornerà poi a Londra e terrà un discorso davanti a Downing Street. È anche probabile che la nuova premier annuncerà oggi nomine del suo governo.

