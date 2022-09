Così il cancelliere tedesco presentando un nuovo pacchetto di misure per la Germania

(LaPresse) Russia “non è più un fornitore affidabile di energia”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso della conferenza stampa durante la quale ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per la Germania. Scholz ha incolpato il presidente russo Vladimir Putin per gli alti prezzi dell’energia in Germania.

