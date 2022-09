Distrutti oltre 100 edifici, due persone ferite: i roghi sotto indagine

La California settentrionale sotto assedio per due incendi divampati a nord di San Francisco. Il rogo ‘Mill Fire’, alimentato dal vento, ha colpito alcune zone rurali vicino alla cittadina di Weed, distruggendo oltre cento case ed edifici e causando l’evacuazione di migliaia di persone. Due persone sono rimaste ferite. Il portavoce dei Vigili del Fuoco ha affermato che le fiamme sono state domate solo per il 20%. Un altro incendio, il Mountain Fire, scoppiato venerdì a nord-ovest di Weed, è invece cresciuto notevolmente. Le cause di entrambi gli incendi sono sotto inchiesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata