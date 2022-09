Il nuovo razzo lunare del progetto Artemis 1 della Nasa ha avuto un’altra pericolosa perdita di carburante che ha costretto i controllori di lancio ad annullare il secondo tentativo di lancio. Anche il primo tentativo, in programma all’inizio della settimana, è stato annullato per la fuoriuscita di idrogeno. Il direttore del lancio Charlie Blackwell-Thompson e il suo team hanno cercato di tappare la falla come avevano fatto l’ultima volta, ma dopo vari tentativi, la perdita persisteva. Blackwell-Thompson ha quindi interrotto il conto alla rovescia.

