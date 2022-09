La Russia interromperà le consegne di petrolio e prodotti petroliferi ai paesi che imporranno un tetto ai prezzi del petrolio russo. Lo ha detto ai giornalisti il vice primo ministro Alexander Novak. Lo riporta Interfax. “Semplicemente non forniremo il nostro petrolio e i nostri prodotti petroliferi a società o Paesi che impongono restrizioni, perché non lavoreremo a condizioni che non sono quelle di mercato”, ha affermato Novak.

