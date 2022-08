Secondo il ministro della Difesa russo nessun'arma al mondo ha caratteristiche come il 'Pugnale': "Lo usiamo per colpire obiettivi particolarmente importanti"

Le forze armate russe hanno utilizzato il missile ipersonico Kinzhal tre volte durante la guerra in Ucraina. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. “È stato utilizzato da noi tre volte. E tre volte ha mostrato le sue caratteristiche brillanti”, ha detto Shoigu in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1. Secondo il ministro della Difesa, nessun missile al mondo ha caratteristiche come il ‘Pugnale’. “In realtà, nessun altro ha un missile del genere: ipersonico, con tale velocità e con tali capacità di penetrazione. Non può essere né rilevato né intercettato”, ha aggiunto. Secondo Shoigu, il missile ipersonico Kinzhal colpisce obiettivi particolarmente importanti: “È praticamente impossibile da prendere e lo usiamo per colpire obiettivi particolarmente importanti”.

