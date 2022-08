Le autorità russe ha fatto sapere che i velivoli stavano attuando una manovra di pilotaggio chiamata "collina" che consente attacchi missilistici più precisi a una distanza maggiore

(LaPresse) Mosca torna a mostrare la sua potenza militare in Ucraina. In un ultimo video diffuso, si vedono elicotteri d’attacco Ka-52 in missione di combattimento. Le autorità russe ha fatto sapere che i velivoli stavano attuando una manovra di pilotaggio chiamata “collina” che consente attacchi missilistici più precisi a una distanza maggiore. Gli equipaggi hanno volato a quote estremamente basse per evitare le difese antiaeree.

