Il filantropo americano figlio del noto uomo d'affari è giunto a Kiev per parlare di ricostruzione

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev Howard Buffett, filantropo e figlio del noto uomo d’affari Warren Buffett, investitore miliardario tra gli uomini più ricchi del mondo. Durante l’incontro, come ha spiegato il leader ucraino su Twitter, si è parlato di ricostruzione: “Abbiamo discusso dell’assistenza che sarebbe preziosa per il nostro Stato”, ha scritto Zelensky che ha ricevuto in dono un distintivo da sceriffo dello stesso Buffett.

