La giostra è stata chiusa, si indaga sul malfunzionamento

(LaPresse) Brutto spavento per i visitatori di un parco divertimenti della Pennsylvania, rimasti bloccati su una giostra a testa in giù. Il personale del parco Kennywood di West Miffin sta indagando sull’arresto improvviso, durante una corsa, della giostra Aero 360, avvenuto lunedì 30 maggio. Il personale addetto alla manutenzione è riuscito a riportare l’attrazione a terra e a evacuare i passeggeri, i quali sono stati poi visitati da personale medico. Solo tre di loro sono stati trasferiti in un Centro di primo soccorso per precauzione, ma sono stati subito dimessi senza conseguenze. La giostra resterà chiusa fino al completamento delle indagini.

