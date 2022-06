Il leader ceceno filorusso Kadyrov: "Completata la 'pulizia' di Severodonetsk"

Gli Stati Uniti invieranno alle forze ucraine “più sistemi missilistici avanzati con munizioni che consentiranno di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden in un intervento pubblicato sul New York Times. Nel suo intervento, Biden precisa che gli Stati Uniti “non intendono incoraggiare o mettere l’Ucraina in condizione di colpire al di là dei propri confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”, afferma il presidente Usa.

10h11 Papa, non si usi grano come arma di guerra

“Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina da cui dipende la vita di milioni di persone. Specialmente Paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore, non si usi il grano – alimento di base – come arma di guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro.

9h23 sindaco Severodonetsk, la mia gente è in ginocchio

“Da una settimana i russi bombardano senza sosta e ora si combatte nelle strade, nelle case. Sono entrati in città e l’hanno trasformata in una trappola”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il sindaco di sindaco di Severodonetsk, Oleksandr Struk, che aggiunge: “Se passiamo un’altra settimana come questa, sì, saremo la prossima Mariupol: raderanno tutto al suolo”. “C’è la guerra dal 2014 e noi viviamo al confine con i territori occupati. Nel 2020 era iniziata la nostra ricostruzione e ora siamo di nuovo in ginocchio”, afferma Struk. “I soldati ucraini – racconta – stanno difendendo con orgoglio ogni angolo, ma rischia di finire male. C’è un dispiegamento di forze russe che non ci immaginavamo, speriamo che i nostri resistano”. Secondo quanto risulta al sindaco, a Severodonetsk sarebbero rimaste “12 o 13 mila” persone: “Sono quelli che non sanno dove andare, che non hanno alternative o abbastanza soldi per partire. Quelli che non hanno scelta”, spiega. “Sto lavorando – aggiunge – per organizzare l’evacuazione dei civili rimasti. Ma per ora è praticamente impossibile, ci sono combattimenti ovunque, è troppo pericoloso. Anche le ong non sanno come muoversi, sono tutti bloccati nei bunker, nella zona industriale. Mi raccontano di persone che escono per andare a prendere l’acqua o un pezzo di pane e vengono uccisi dai soldati russi”. I civili morti sono “migliaia, ma non sappiamo il numero esatto. Ci sono molti cadaveri rimasti sotto le macerie dei palazzi. Temo che quando tutto questo finirà avremo terribili sorprese”. In città, “non c’è elettricità da tre settimane, manca l’acqua e le scorte di cibo stanno per finire, dureranno due o tre giorni. Se va avanti così e i russi non ci daranno una tregua – conclude – la gente morirà non solo per i bombardamenti ma anche per la fame e la sete”.

9h16 Biden, non vogliamo una guerra tra a Nato e la Russia

“Non cerchiamo una guerra tra la Nato e la Russia. Per quanto non sia d’accordo con Putin e consideri le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di provocare la sua cacciata”. Così il presidente americano Joe Biden in un intervento pubblicato sul New York Times. “Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina, né attaccando le forze russe”, ha scritto il presidente Usa. Come ricorda la Cnn, Biden, circa due mesi fa a Varsavia aveva dichiarato che Putin “non può rimanere al potere”.

9h11 Zelensky, perdiamo da 60 a 100 soldati ogni giorno

“La situazione nell’est è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100 soldati ogni giorno e qualcosa come 500 feriti in combattimento”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Newsmax

9h08 Zelensky, armi non per attaccare territorio russo

“So che alcune persone negli Stati Uniti, o alla Casa Bianca, stanno dicendo che potremmo usarle per attaccare la Russia: non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Newsmax, a proposito dell’invio di lanciarazzi a medio raggio dagli Usa a Kiev. “Abbiamo la guerra sul nostro territorio. Sono venuti nel nostro paese. Vogliamo sbloccare le nostre città. A tal fine, abbiamo bisogno di munizioni che possano arrivare fino a 100 chilometri”, ha aggiunto.

8h59 fonti, Usa invieranno a Kiev lanciarazzi Himars a medio raggio

Il pacchetto di armi a Kiev, annunciato dal presidente americano Joe Biden in un intervento pubblicato sul New York Times, dovrebbe essere presentato oggi e riguardare anche razzi a medio raggio con una gittata di 70 chilometri. Lo hanno riferito funzionari Usa, secondo cui gli ucraini avrebbero assicurato che non lanceranno razzi nel territorio russo. Gli Usa dovrebbero inviare il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità Himars, che è montato su un camion e può trasportare un container con sei razzi. Il sistema può lanciare un razzo a medio raggio, che è il piano attuale, ma è anche in grado di sparare un missile a lungo raggio, Army Tactical Missile System, che ha una portata di circa 300 chilometri.

7h 51 Ucraina: Zelensky, Kiev non può concedere nulla a Russia

La posizione dell’Ucraina come “perimetro difensivo” per il mondo contro la Russia e Vladimir Putin significa che l’Ucraina non può “concedere” nulla. Lo ha detto a Newsmax il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

00h35 Ucraina: Kadyrov, completata ‘pulizia’ di Severodonetsk

La città di Severodonetsk è stata ‘ripulita’ completamente dai ‘nazionalisti ucraini’. Lo ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov in un messaggio postato su Instagram e citato da Tass. “I guerrieri della Repubblica cecena, insieme alla milizia popolare dell’LPR e ad altre forze di sicurezza russe, hanno completato la pulizia totale di Severodonetsk. I soldati sono passati alla fase successiva: un controllo più approfondito delle singole strutture cittadine”, ha scritto Kadyrov. In un video messaggio Kadyrov ha anche smentito le notizie che darebbero il 20-30% del territorio di Severodonetsk liberato dagli ucraini. “Il settore residenziale è completamente sotto il controllo dei nostri combattenti”, ha detto il leader ceceno citando però “alcuni ‘diavoli’ rimasti nella zona industriale”.

00h24 Ucraina: Gazprom sospende forniture ad alcune società europee

Gazprom sospenderà le forniture di gas alla società danese Ørsted e alla britannica Shell Energy Europe Limited a partire dal 1° giugno per il mancato pagamento in rubli. Lo ha riferito l’agenzia russa Tass secondo cui la compagnia avrebbe precisato di non aver ricevuto il 31 maggio, ultimo giorno previsto dal contratto, il pagamento del gas fornito ad aprile a Ørsted. Inoltre, Gazprom sospenderà le forniture di gas a Shell Energy Europe Limited in virtù di un contratto di fornitura con la Germania, sempre a causa del rifiuto di pagare in rubli. In precedenza, la Russia aveva imposto blocchi contro l’intero gruppo Gazprom Germania, che è controllato dal governo tedesco.

