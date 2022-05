L'ex presidente americano sul palco a Houston

Donald Trump sul palco della convention della Nra, la piu potente lobby delle armi negli Usa, a Houston, in Texas. “L’esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge”, ha spiegato l’ex presidente americano che ha aggiunto: “L’esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare i cittadini rispettosi della legge”. La convention a pochi giorni dalla strage di Uvalde, sempre in Texas, con il 18enen Salvador Ramos che ha sparato in una scuola uccidendo 19 bambini e due maestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata