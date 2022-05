La vicepresidente degli Stati Uniti: "Come nazione dobbiamo garantire che non accada mai più"

“Il presidente ed io stiamo monitorando da vicino la situazione. Anche se non conosciamo tutti i dettagli, sappiamo che ci sono genitori che hanno perso figli, famiglie che hanno perso bambini e molti altri che sono stati feriti”. Così la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha commentato la strage alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. “Ogni volta che accade una tragedia come questa, i nostri cuori si spezzano ma non sono niente in confronto ai cuori spezzati di quelle famiglie. Eppure, continua ad accadere”, ha spiegato. “È troppo. Come nazione dobbiamo avere il coraggio di agire e garantire che niente del genere accada mai più”, ha continuato Harris.

