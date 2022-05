"Il modo migliore e unico per preservare la nostra civiltà è sconfiggere il presidente russo Vladimir Putin il prima possibile", ha detto

(LaPresse) “Dall’ultimo incontro di Davos il corso della storia è cambiato radicalmente. La Russia ha invaso l’Ucraina e questo ha scosso l’Europa in profondita. L’invasione potrebbe aver segnato l’inizio della terza Guerra Mondiale e la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere”. Lo ha detto George Soros nell’usuale appuntamento con i giornalisti a margine del Forum economico mondiale a Davos. “Il modo migliore e unico per preservare la nostra civiltà è sconfiggere il presidente russo Vladimir Putin il prima possibile”.

