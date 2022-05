"Era il mio sogno e spero che questo ispiri tante altre persone", ha detto il surfista

(LaPresse) Nuovo record del mondo per il surfista tedesco Sebastian Steudtner capace di cavalcare un onda di 26,21 metri nelle acque di Nazaré, in Portogallo. Il primato risale in realtà al 29 ottobre del 2020 ma la World Surf League glielo ha riconosciuto il 24 maggio 2022. “Era il mio sogno e spero che questo ispiri tante altre persone”, ha detto il surfista. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

