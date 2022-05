Il presidente Usa in Corea del Sud

I recenti casi di vaiolo delle scimmie identificati in Europa e Stati Uniti sono “qualcosa per cui tutti dovrebbero essere preoccupati”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nei suoi primi commenti pubblici sulla malattia, rispondendo a una domanda dei giornalisti nella base aerea di Osan in Corea del Sud, dove si è recato a fare visita alle truppe prima di decollare per il Giappone, nell’ambito del suo primo viaggio in Asia da presidente. “È una preoccupazione in quanto se si diffondesse sarebbe significativo”, ha detto Biden, “non mi hanno ancora detto il livello di esposizione, ma è qualcosa di cui tutti dovrebbero preoccuparsi”. Biden ha aggiunto che si sta lavorando per determinare quale vaccino possa essere efficace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata