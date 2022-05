L'incidente è avvenuto nella tarda sera di giovedì in un cantiere lungo l'autostrada nazionale 44 nel distretto del Ramban

(LaPresse) Sono almeno 10 gli operai rimasti intrappolati nel Kashmir, in India, dove un tunnel in costruzione è crollato bloccandoli all’interno. L’incidente è avvenuto nella tarda sera di giovedì in un cantiere lungo l’autostrada nazionale 44 nel distretto del Ramban. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, altri tre operai sono stati già recuperati e portati in ospedale. Nel frattempo continuano senza sosta le operazione per provare a salvare gli operai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata