Combinazione di attacchi russi con missili nella regione occidentale di Leopoli e nelle regioni di Sumy e Chernihiv nel Nord-est, e di Luhansk a Est

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che martedì è iniziato con una combinazione di attacchi russi, con le truppe di Mosca che hanno lanciato missili nella regione occidentale di Leopoli e nelle regioni di Sumy e Chernihiv nel Nord-est, e di Luhansk a Est. “Questo è una specie di tentativo di risarcire l’esercito russo per una serie di fallimenti nell’est e nel sud del nostro paese”, ha detto. Secondo Zelensky, i russi non sono in grado di mostrare alcun successo nelle aree in cui stanno cercando di attaccare. Quindi “stanno cercando di mostrare il successo attraverso i loro missili e altre attività, ma senza alcun effetto”, ha detto il presidente ucraino, “questi raid, come i tanti precedenti, non cambiano sostanzialmente nulla”.

