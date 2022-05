Lo ha detto il ministro all'Agricoltura a margine dell'evento 'Techagricolture meeting Italia-Israele'

(LaPresse) “In questo momento il tema del prezzo delle materie prime è centrale. Ci sono fenomeni speculativi in atto, il vero errore dell’Europa è stato non garantire una piena trasparenza dei mercati e una capacità di valutazione degli stoccaggi per capire quanto materiale c’è. Quando si parla di carenza di materie prime ricordo che stiamo vendendo il grano che abbiamo raccolto un anno fa, non c’è un problema di quantità, il problema è il prezzo legato quasi esclusivamente a fenomeni speculativi. In questo l’Europa deve fare di più”. Lo ha detto il ministro all’Agricoltura, Stefano Patuanelli, a margine dell’evento ‘Techagricolture meeting Italia-Israele’, promosso dall’ambasciata israeliana in Italia, da Confagricoltura e dall’Università Federico II di Napoli.

